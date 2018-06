Una filastrocca da insegnare ai bimbi su come proteggersi dalle armi: il post choc di una mamma sui social

This should not be hanging in my soon-to-be-kindergartener’s classroom. pic.twitter.com/mWiJVdddpH — Georgy Cohen (@radiofreegeorgy) 6 giugno 2018

Unaattaccata alla bacheca di una. Un motivetto con rime facili da imparare per i bambini di una scuola elementare. Nulla di strano, in fondo, se non fosse che il tema del motivetto riguarda lee comei da una possibile. Una mamma, sconvolta, ha immortalato quello che è stato affisso nella classe di suo figlio, pubblicandolo sui social.«Blocca la porta, spegni le luci, non dire altro, vai sotto la scrivania, nasconditi e aspetta finché non sarai al sicuro», così recita la filastrocca di una scuola del Massachusetts. I bambini che frequentano la classe hanno solo 5 anni e questo è stato il modo in cui gli insegnanti hanno voluto spiegare loro cosa fare in caso di pericolo, visti i recenti, continui e drammatici fatti di cronaca negli istituti americani. Il motivetto alla base è quello della canzoncina famosa in America "Twinkle, Twinkle, Little Star", molto conosciuto tra i bambini.«La scuola sta facendo esattamente quello che deve fare e io sono contenta di questo. Il vero problema sono le circostanze politiche e culturali che ci hanno portato a questo triste stato. I legislatori dovrebbero capire l'urgenza di una riforma delle armi». Così ha scritto la mamma su Twitter, indignata più che dalla filastrocca dal fatto che sia necessario scriverne una per proteggere i bambini. Moltissimi genitori si sono uniti al coro: chi si è detto preoccupato per i figli, chi ha ammesso che il pensiero che 30 bimbi recitino queste parole lo fa rabbrividire.