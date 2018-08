Abusi su bimbe autistiche, fisioterapista indagato: «Facevo il solletico»

Unaè stata condannata per aver venduto il proprio figlio a dei pedofili sul "Dark web" (la rete online segreta su cui si scambiano anche armi e droga). La storia choc arriva da, dove il tribunale ha emesso una pena a 12 anni di carcere.Protagonisti sono la madre 48enne,., e il padre 39enne. La vittima, invece, oggi ha dieci anni e sarebbe stata abusata finendo nelle mani di perfetti sconosciuti. I genitori lo costringevano a rapporti sessuali a pagamento e in alcuni casi filmavano le violenze. Altre sette persone sono state arrestate e condannate in processi separati.Ad avere avuto l'idea sarebbe stato il padre, mentre la madre avrebbe acconsentito. Un orrore che avveniva tra le mura domestiche e a cui il tribunale ha messo fine solo un anno fa. Il bambino è stato affidato in adozione e la notizia ha fatto il giro del web e del mondo suscitando l'indignazione dell'opinione pubblica. Per molti la sentenza di condanna è stata ritenuta eccessivamente leggera, mentre tra i commenti sui social network molti ne chiedono “la pena capitale”. Quello che stupisce è che sul "dark web" i controlli non portino alla luce episodi simili in tempi ragionevoli.