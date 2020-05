Figlio uccide il padre durante una videochiamata su Zoom, i partecipanti avvertono la polizia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 20:24

. Thomas Scully-Powers, 32enne di Long Island haa morte il padre, Dwight Powers, 72 anni, proprio mentre l'uomo stava prendendo parte a una videochiamata su Zoom insieme ad altre 20 persone. L'uomo si trovava nella sua casa di Amityville, a New York, quando è stato aggredito dal 32enne.Le persone in diretta hanno raccontato di non aver più visto Dwight in video, mentre altri hanno spiegato di essersi accorti che qualcosa non andava e sono riusciti anche a riconoscere il figlio della vittima. Tutti i partecipanti hanno raccontato di aver sentito un respiro affannoso e alcuni di loro hanno chiamato il 911 capendo che stava succedendo qualcosa, come riporta la stampa locale. Le autorità si sono recate nell'appartamento del 72enne, che condivideva con il figlio, e lo hanno trovato in terra. A nulla sono serviti i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Insieme a lui in casa c'era ancora il giovane, che si è ferito nel tentativo di fuga da una finestra. Portato in ospedale e medicato è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.