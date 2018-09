Il figlio di 3 mesi muore dopo aver ingerito droga: arrestati i genitori

Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bimbo dimuore dopo aver assunto una massiccia dose di una droga sintetica, la. Una coppia dell'Indiana, negli Usa, è stata arrestata con l'accusa didopo aver ucciso il loro bambino di appena 3 mesi. Tara Savage e Deven Frisque hanno assuntomentre stavano badando al piccolo Eben e a un altro bambino quando si è sentito male.I soccorsi allertati dalla famiglia non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del neonato proprio nell'appartamento in cui si trovava. Le analisi hanno mostrato che il piccolo aveva nel sangue un livello molto alto di metanfetamine. Non è nota la modalità con la quale il piccolo avrebbe ingerito la droga, stando all'elevata quantità si tende ad escludere il solo attamento materno.Secondo il Daily Mail , ora sono in corso le indagini, ma poche ore dopo il decesso entrambi i genitori avrebbero pubblicato sui social una serie di foto del bambino, commentandole con frasi come "ci manchi", "ti vogliamo bene", "RIP".