Il figlio muore per overdose, mamma nasconde il cadavere in congelatore e fugge

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:59

Scopre cheLa 36enne Amanda Oakes e il suo compagno Carlton Mathis di 28 anni, eranoper rendersi conto di quello che stava accadendo, così quando si sono accorti che il loro bambino aveva ingerito metanfetamenina ed era morto per overdose era ormai troppo tardi.La coppia aveva lasciato incustodita la droga che è stata accidentalmente ingerita dal piccolo. Ormai senza speranze i due hanno nascosto il cadavere nel congelatore dell'albergo in cui alloggiavano e si sono dati alla fuga, come riporta anche Metro. I due sono stati condannati per omicidio colposo e abuso di cadavere con l'aggravante che nel momento in cui è morto il bambino erano entrambi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La donna si trova in carcere mentre il padre del piccolo è morto poco dopo il suo arresto in cella.Secondo la ricostruzione dei fatti della polizia quando il bambino è morto era solo con suo padre in stanza. L'uomo ha così chiamato la 36enne dicendo quello che era accaduto e la donna con freddezza, senza essere nemmeno dispiaciuta, ha avvolto il figlio in un panno e lo ha messo nel congelatore, per poi fuggire in Florida. Dopo qualche giorno la polizia è riuscita a rintracciarli e li ha arrestati.