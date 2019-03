Raccoglie fondi per il figlio di 6 anni malato di cancro: il bimbo muore e spende 150 mila euro alle slot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvia una, ma dopo la morte del bimboLa 32enne britannica Stacey Worsley aveva creato una pagina in rete per raccogliere fondi dopo che aveva scoperto che. La solidarietà delle persone l'ha portata a raccogliere oltre 200 mila euro, ma purtroppo il piccolo Toby Nye non ce l'ha fatta.Il piccolo è morto prima che si potessero spendere i soldi per le sue cure, così alla donna sono rimasti molti soldi che al posto di devolvere ad associazioni benefiche o alla ricerca ha deciso di spendere in gioco d'azzardo. Dopo essere stata scoperta Stacey è stata accusata di frode e da poco è stata condannata per il reato. Secondo quanto riporta la stampa locale , per la Corte Worsley, di Osmondthorpe, Leeds, la donna ha approfittato della generosità delle persone che hanno provato ad aiutare suo figlio.La polizia dopo le indagini ha confermato che le follie della donna non hanno influito sulla malattia del bambino a cui era stato diagnosticato un neuroblastoma nel 2017. Purtroppo il cancro lo ha ucciso prima che potesse iniziare le costose cure. Dopo le indagini le autorità sono riuscite a recuperare anche parte del denaro che verrà ora devoluto in beneficenza.