Né con la mamma Carlà né con Sarkozy: il figlio Aurélien è per la Francia fuori dalla Ue

Non potrà votare per le Europee: compirà 18 anni infatti solo a giugno. Eppure il giovane figlio di Carla Bruni-Sarkozy, Aurélien Enthowen, ha le idee ben chiare. Per lui la Francia deve stare fuori dalla Ue: si è infatti schierato apertamente con l'Upr, il partito dell'ultrà sovranista Francois Asselineau in lotta per la Frexit. Un endorsement sorprendente quanto inatteso quello del teenager parigino nato quasi 18 anni fa dalla love story tra la mamma cantante ed ex modella franco-italiana e il filosofo Raphael Enthowen.



Il primo maggio a Parigi è stato anche fotografato alla manifestazione pro-Frexit, con occhiali da sole, cappelletto con la visiera e t-shirt pro-Asselineau, per denunciare la «dittatura» Ue. Il giovane racconta di aver «preso coscienza» che i programmi dei vari candidati sono «inapplicabili nel quadro dei trattati europei». «Avevo una cattiva immagine dell'Upr, quella di un partito piuttosto cospirazionista». Ma poi le analisi di Asselineau lo hanno convinto: «Ho finito col dirmi che forse aveva ragione, sono diventato sempre più euroscettico», racconta al giornale, prendendo tuttavia le distanze da quei militanti che ritiene complottisti. E che rischiano di sciupare il lavoro di Asselineau. Una presenza che però non gli ha impedito di prendere la tessera del partito, con la ferma volontà di impegnarsi in modo duraturo «per la sovranità e la lotta all'oscurantismo». A Nicolas Sarkozy, l'ex presidente e attuale marito di Carla Bruni dopo la fine della love story con Enthowen, Aurélien ha regalato una cravatta dell'Upr, che l'ex leader dei Repubblicani difficilmente indosserà.



Che la famiglia non condivida le sue posizioni, lui se ne «infischia totalmente». «Le mie idee - dichiara - sono indipendenti» dalle loro. Quanto alla mamma, «era un pò stupita ma se ne infischia» anche lei. Carla gli ha anzi inviato un messaggio di benvenuto su Instagram dopo che il pargoletto ha usato il celebre social network per pubblicare una foto di lui alla manifestazione Upr durante la festa dei lavoratori. Pochi giorni fa ha anche sborsato 25 sterline per iscriversi al Brexit Party di Nigel Farage. Giovedì 9 Maggio 2019, 22:00

