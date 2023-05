«Ho avuto un bambino con la mia amante lesbica usando lo sperma del mio ex marito, ora viviamo tutti insieme»

di Redazione web

Una donna che ha lasciato il marito per avere una relazione con la sua amante lesbica dopo un "risveglio sessuale" ha usato lo sperma del suo ex per avere un bambino con la sua ragazza. Linda Fruits, da Sunrise, Florida, negli Stati Uniti, ha rivelato di aver chiesto al suo ex partner di generare il suo nuovo figlio. La loro relazione era "senza sesso" da quando avevano dato il benvenuto al loro secondo figlio all'inizio del 2020, la 33enne Linda ha così concluso il suo matrimonio con Christopher Haerting, 36 anni, nell'agosto 2021 dopo otto anni insieme.

Il racconto di Linda

Dopo una pausa di riflessione, Linda ha avuto un "risveglio sessuale" mentre scorreva TikTok, trovandosi attratta dalle donne e rendendosi conto di essere lesbica. Linda ha incontrato l'attuale fidanzata Maddy Gross, 36 anni, nel novembre 2021, e loro due sono diventate inseparabili, con la loro relazione che progrediva rapidamente e Maddy condivideva apertamente il suo desiderio di avere figli. Sei mesi dopo l'incontro, Maddy si è trasferita nella casa di famiglia con Linda, Christopher ei loro due figli, Elliot, quattro, e Owen, due.

La coppia ha chiesto a Christopher se avrebbe preso in considerazione l'idea di essere il loro donatore di sperma per espandere la famiglia, e il trio ha deciso di andare avanti insieme, con Christopher che è il padre del bambino, nonché donatore di sperma.

Ora, la "famiglia moderna" ha dato il benvenuto al nuovo nato: il piccolo Arlo, è nato la scorsa settimana. "La famiglia sta andando alla grande e i ragazzi sono entusiasti", ha detto Linda a NeedToKnow.co.uk .

La famiglia allargata

“Chiedono dov'è il bambino non appena entrano dalla porta, lo vanno a prendere a scuola, piangono su chi può sedersi accanto a lui in macchina, è adorabile.

Parla l'ex marito

Lui, Christopher, ha spiegato: «Di tanto in tanto era ancora difficile, ma abbiamo parlato delle nostre emozioni tutto il tempo, e questo ha aiutato molto. Sapevamo entrambi che i nostri figli sono i più importanti e poterli vedere ogni giorno era più importante che dividere la nostra famiglia e, onestamente, rendere le cose più complicate per noi stessi. La maggior parte delle coppie la cui relazione romantica finisce ha bisogno di allontanarsi l'una dall'altra per andare avanti o perché è tossica. Abbiamo trovato un modo per andare avanti pur essendo ancora co-genitori e vivendo insieme ed è stato fantastico. Non è stato sicuramente un sì istantaneo quando mi è stato chiesto di essere un donatore di sperma. Avevo molte domande per ognuno di loro a cui avevo bisogno di una risposta prima di sentirmi a mio agio. Non mi sentivo a mio agio a essere solo un donatore. Volevo essere il padre/co-genitore e legalmente sul certificato di nascita. A parte questo, non ero e non sono preoccupato per tutto il resto. Lo scopriremo. So che faremo tutti ciò che è meglio per i nostri figli».

