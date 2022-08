«Mia figlia afferrata e trascinata via al parco giochi»: denuncia choc di una mamma

di Redazione web

Una bambina di 9 anni è stata "afferrata e trascinata via" in un parco con la polizia che ha lanciato una caccia all'uomo. L'incidente scioccante è avvenuto a Waverley Park a Midlothian, in Scozia, intorno alle 15 del 26 agosto, riporta STV News, ma la notizia è filtrata solo oggi.

LA DENUNCIA DELLA MAMMA

Il presunto sospetto “si è avvicinato e ha afferrato” la bambina mentre giocava nel parco locale in pieno giorno. Denunciando tutto sui social media, la madre della bimba ha detto che l'uomo aveva "cercato di trascinarla via" per il polso, ma è scappato quando una signora ha iniziato a urlare.

Dopo la denuncia social, gli agenti locali si sono affrettati ad avviare un'indagine. Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto la segnalazione di una bambina di nove anni che è stata avvicinata e afferrata da un uomo a Waverley Park a Bonnyrigg intorno alle 15 di venerdì 26 agosto. Le indagini sull'incidente sono in corso: è caccia all'uomo.

