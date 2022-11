La figlia sposa un uomo contro il suo volere, il papà la uccide e nasconde il corpo in una valigia L'uomo ha confessato di aver ammazzato la figlia per un motivo di onore. In manette insieme a lui è finita anche la moglie che era a conoscenza del delitto e avrebbe aiutato il marito ad occultare il corpo della giovane







Alessia Strinati di Sposa un uomo di una casta diversa dalla sua, ma viene uccisa e il suo corpo nascosto in una valigia. La 21enne Ayushi Yadav, residente nel villaggio di Mod Band a Delhi, sarebbe stata uccisa dal padre dopo essersi sposata con un uomo che non era stato approvato dalla sua famiglia. La giovane aveva detto ai suoi cari di amare il marito, ma per tutti loro questa sua decisione era stata una grave mancanza di rispetto. Il delitto La polizia ha trovato la valigia con il corpo della giovane e dalle prime analisi ha visto che la donna è morta a causa di un colpo di pistola al petto, poi è stata messa nel trolley lungo una strada. Pare che alla base dell'omicidio ci sia una questione di onore. Ayushi aveva sposato un uomo di Bharatpur di nome Chhatrapal Gurjar un anno fa e nonostante le fosse stato chiesto più volte di rompere quel matrimonio la donna si era sempre rifiutata. Lo scorso 17 novembre era stata denunciata la scomparsa della 21enne, dopo diversi giorni è stata fatta la scoperta choc. Le telecamere di sicurezza hanno mostrato movimenti sospetti da parte della famigia della vittima, così dopo un interrogatorio il padre della giovane ha confessato, spiegando di averla uccisa per una questione di onore. L'uomo è stato arrestato insieme a sua moglie, la donna infatti, avrebbe saputo dell'omicidio, e ha anche aiutato il marito a occultare il corpo della figlia. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 16:01

