Dichiarano morta la figlia di 7 mesi, durante il funerale la mamma si accorge che respira ancora

Ildichiara ladi appena, ma la mamma proprio il giorno del suo funerale fa una scoperta che lascia senza parole. La bambina, Keilin Johanna Ortiz Montoya, era stata ricoverata all'ospedale Rivas di Villanueva, in Honduras, con convulsioni e diarrea conseguenza di una bruttissima infezione batterica.I medici hanno provato a salvarla fino a quando non hanno dato la notizia ai genitori che la bambina non era riuscita a sopravvivre. Straziati dal dolore i familiari hanno fatto tutto quello che era necessario per organizzare il funerale, ma proprio mentre la mamma la teneva tra le braccia prima di seppellirla si è resa conto che respirava ancora. Secondo quanto riporta il Mirror , la famiglia era troppo povera per permettersi una bara, così hanno avvolto la bambina in un telo e questa è stata la sua fortuna.La donna ha così portato nuovamente la figlia in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva e dove si trova ancora ricoverata in gravissime condizioni