La figlia di 6 anni ruba dolci in un negozio, la madre la lega e dà fuoco alle mani per punizione

Lega le mani della figlia di 6 anni e le dà fuoco dopo che la piccola aveva rubato dei dolci. Una donna è stata arrestata dopo la terribile punizione che ha dato alla figlia. L'incidente scioccante è avvenuto nella città di Cochabamba in Bolivia dopo che la giovane vittima e sua sorella di 4 anni avevano rubato da un negozio locale.

Pare che la donna avesse intenzione di fare la stessa cosa anche con la bambina più piccola, ma è stata fermata prima che potesse farlo. Tutto è avvenuto dopo che il titolare di un negozio si era lamentato per il furto di alcuni dolci e dalle immagini delle telecamere sono comparse le due bambine. Quando la mamma è stata avvertita dell'accaduto è andata su tutte le furie e ha voluto dare una punizione che le sembrava esemplare alla figlia.

Secondo quanto riporta il Mirror ha legato le mani della figlia maggiore e poi ha acceso il fuoco, nel mentre la più piccola è riuscita a scappare e sono arrivati sul luogo i poliziotti che hanno arrestato la donna e il suo compagno. La madre è poi stata rilasciata perché incinta al settimo mese. Il processo a suo carico inizierà dopo il parto.

La bambina di sei anni è stata gravemente ferita con ustioni di secondo grado a braccia e mani, ma è in condizioni stabili in ospedale. Dovrà sottoporsi ad almeno quattro interventi chirurgici per recuperare la mobilità nella parte inferiore delle braccia e delle mani, e per recuperare occorreranno mesi secondo i medici

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 18:33

