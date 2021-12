Figlia 16enne rientra a casa di notte, il papà spara e la uccide: «L'ha scambiata per un ladro»

Ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni, Janae Hairston, in casa scambiandola per un ladro. La tragedia è accaduta a Columbus, capitale dell'Ohio, negli Usa. L'uomo ha preso l'arma che aveva in casa e ha fatto fuoco contro quello che credeva fosse un intruso dopo che era scattato il sistema d'allarme, nel cuore della notte.

​

La richiesta di soccorso

In una telefonata registrata al 911, il numero di emergenza, si sentono il padre chiedere alla figlia ferita cosa stesse facendo ed entrambi i genitori implorare alla ragazza di restare sveglia. Inutile la corsa all'ospedale, dove la giovane è stata dichiarata morta. L'episodio è oggetto di indagine, per ora non è stata contestato alcun reato.

The victim was identified by the Columbus Police Department as 16-year-old Janae Hairston. https://t.co/kCis8kdyNF — Newsweek (@Newsweek) December 30, 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA