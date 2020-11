La figlia di 18 mesi della compagna non smette di piangere, 23enne le rompe il braccio

La bambina non smette di piangere e lui le rompe il braccio. Connor Brown, 23 anni, ha afferrato per un braccio una bambina di appena 18 mesi - la figlia della compagna - forzandoglielo dietro la schiena fino a romperlo, tutto perché la bimba non smetteva di piangere. A denunciare l'accaduto è stata la mamma della vittima che ha subito portato la figlia in ospedale.

Il 23enne aveva sulle gambe la bimba che però non smetteva di piangere, così la reazione di Brown è stata quella di torcerle il bracio. La bambina è stata portata all'Hairmyres Hospital di East Kilbride, a Glasgow, in Scozia, ma inizialmente la donna ha spiegato che si era trattato di un incidente e che a causare la lesione era stato il televisore caduto sopra la piccola. Quando però il personale medico ha fatto capire che si trattava di un altro tipo di lesioni, la donna ha confessato, spiegando che a farle male era stato il suo compagno in uno scatto d'ira.

Secondo quanto riporta il Mirror, l'uomo ha inizialmente negato dicendo che si era trattato di un incidente, ma gi esiti degli esami medici hanno confermato l'intenzionalità del gesto. Brown è stato condannato a 21 anni di carcere, mentre la bambina si riprenderà completamente dalle lesioni subite.

