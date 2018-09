Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La figlia 18enneMamma Natalie è affranta e le dedica un post commovente su Facebook: «». Sul social tanti amici e parenti scrivono a mamma Natalie per farle forza. La donna però non avrebbe retto al grande dolore e poche ore dopo aver scritto il post, viene trovataLa vicenda si è svolta a Canterbury, in Inghilterra. Come riporta The Sun , erano tanti i messaggi di cordoglio che erano arrivati a Natalie Hood per la morte della figlia Casey e la mamma affranta su Facebook aveva risposto così: «Grazie per i pensieri gentili di tutti, preghiere e ricordi, Casey è stata davveroe io sono seduta qui a struggermi per il fatto che non la vedrò mai più e non sentirò più la sua presenza. Bambini per favore giocate in maniera sicura». Ma. Poche ore dopo, è stata trovata senza vita.Nel terribile incidente automobilistico, oltre a Casey, sarebbe morta anche Lucy Leadbeater, 27 anni. E altre due persone sarebbero rimaste ferite. Tanti i messaggi d'affetto per la morte di mamma e figlia: «Natalie si prende cura della sua bambina in paradiso.».