Rifiuta di praticare aborto terapeutico: licenziato ginecologo obiettore. «Lei rischiava la vita», salvata da collega eroe​

Hanno scoperto che la loro, èe hanno minacciato di rinnegarla,con tutti i suoi effetti personali e lasciandola da sola in strada, senza soldi e senza macchina. Ora la giovane atleta, di Webster (New York), è stata posta di fronte a una scelta: o lasciare gli studi e intraprendere un percorso per 'curare' la propria omosessualità, o essere rinnegata per sempre dai suoi genitori.aveva sempre nascosto di essere lesbica ai, ultraconservatori, ma questi avevanoin cui la ragazza appare in compagnia della sua fidanzata, Justyna. La giovane atleta e universitaria, da un giorno all'altro, si è ritrovata da sola, senza una casa e con appena venti dollari in tasca. Per questo un'amica ha deciso di aiutarla, lanciando una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe «La reazione dei genitori è stata uno choc dal punto di vista emotivo per Emily. Per fortuna, lei si trovava già nel dormitorio universitario quando è stata cacciata di casa» - si legge nel post dell'amica di Emily,- «I suoi genitori hanno reagito con odio, buttando fuori di casa tutto ciò che era in suo possesso: dai giocattoli dell'infanzia fino ai trofei sportivi, passando per tanti album di foto. Emily fa due lavori per mantenersi gli studi e competere in vari sport, dall'atletica al calcio, ma non basta: per questo la dobbiamo aiutare, non può pagare la colpa di essere se stessa».Alla fine, lalanciata dall'amica di Emily è stata un grandissimo: il web si è mobilitato in una gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere, in due settimane, ben 100mila dollari, a fronte di un traguardo iniziale fissato ad appena cinquemila. Per questo motivo, Grace ha deciso di sospendere la raccolta fondi ed Emily ha ringraziato tutti così: «Non riesco a crederci, non mi sarei mai aspettata una generosità così grande».