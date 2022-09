La figlia di 5 anni fa i capricci prima di andare a dormire: il papà le spara e la uccide

Un uomo ha accidentalmente sparato sui suoi figli uccidendo la bambina di 5 anni. Jermaine Lavanda Bass, 30 anni, ha rivolto la pistola contro i figli di 5 e 8 anni e ha sparato su di loro subito dopo che la loro mamma aveva dato il bacio della buonanotte. La tragedia si è consumata nella loro casa a Tampa, in Florida, negli Stati Uniti.

I piccoli sono stati portati subito in ospedale, il figlio maggiore di 8 anni è stato ricoverato in gravi condizioni interapia intensiva, mentre per la più piccola di appena 5 anni non c'è stato nulla da fare. L'uomo ha detto che si è trattato di un incidente, ma per la polizia è poco probabile, visto che i colpi esplosi sono stati più di uno. Pare che il papà si fosse arrabbiato con i bambini che non ne volevano sapere di dormire.

La bambina, subito dopo il saluto della mamma, avrebbe ridacchiato e provato ad alzarsi per andare in bagno, a quel punto il 30enne avrebbe esploso i colpi. A lanciare l'allarme è stata la compagna stessa che ha pensato inizialmente che venissero da fuori gli spari, per poi realizzare che invece erano stati colpiti i suoi due bambini dal padre. L'uomo è stato trovato sotto choc, con il figlio maggiore in braccio fuori dalla porta e avrebbe detto agli agenti che la bambina più piccola era nel suo letto in una pozza di sangue.

L'uomo, che non ha precedenti penali ed è sempre stato un padre amorevole, rischia di essere processato per omicidio. Per ora continua a parlare di un incidente ma non ha ancora spiegato il motivo per cui tenesse in mano una pistola e il perché abbia sparato più colpi alla testa alla figlia e al bambino.

