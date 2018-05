La figlia di 12 anni muore in ospedale, la madre porta il cadavere a casa per una settimana

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lama la mamma la tiene con sé inper una. Il caso della piccola Dailsy Nimmo, morta a soliha fatto il giro del mondo e il gesto della madre ha commosso molte persone. La piccola, dopo il decesso, è stata adagiata sul lettino, dove giaceva con gli occhi aperti. Vestita con i suoi abiti preferiti, adornata con fiori in testa e lasciata lì per una settimana, con il sottofondo della sua musica preferita.Sembrava che la piccola stesse dormendo, in realtà era morta a causa di alcune complicazioni dalla cosiddetta sindrome di Costello, una malattia genetica rarissima che colpisce i bambini. La bimba è morta nell'ospedale in cui era in cura, ma la madre ha chiesto e ottenuto il permesso di tenerla con loro per qualche giorno nella loro casa a Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, dove è restata per una settimana prima del funerale.«È stato bello essere in grado di sentirsi come se fosse ancora con noi. Così ora la ricorderemo invece che sdraiata in un anonimo e freddo lettino di obitorio, in casa», ha dichiarato la mamma al Mirror . La famiglia si è attrezzata di un materasso refrigerato, in modo che il corpo non iniziasse il processo di decomposizione, e ha tenuto con sé la piccola, in modo che anche i suoi fratelli potessero salutarla un'ultima volta. «Abbiamo messo la sua musica preferita, la colonna sonora di Frozen, abbiamo acceso delle candele accese e i miei figli e io siamo semplicemente entrati e usciti dalla sua stanza. Era come se stesse dormendo. Ma io continuavo a pensare che si sarebbe svegliata e avrebbe detto ‘vattene!'», ha concluso poi la donna che ha dato l'estremo saluto alla sua bambina nel 2016, un anno dopo la morte di suo marito.