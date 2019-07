Dimentica i figli nella piscina gonfiabile sul tetto dell'auto in movimento: madre arrestata

Ha messo in pericolo la vita dei suoi due bambini e per questo è stata arrestata. Lo scrive la polizia di Dixon, Illinois, sul profilo Facebook del dipartimento di sicurezza locale americano. «J. Y., 49 anni, è stata denunciata da alcuni cittadini preoccupati dopo aver visto un auto circolare con una piscina gonfiabile sul tetto». Il racconto degli agenti si arricchisce di altri particolari: «All'interno della piscina, sopra il tettino dell'auto che viaggiava verso Peoria Avenue, c'erano due bambini. Alla guida la mamma dei piccoli che è stata fermata da una pattuglia della polizia».



A quanto pare la donna si era recata da un amico per farsi gonfiare la piscina e poi, al ritorno, aveva deciso di lasciare i bambini all'interno in attesa di tornare a casa per riempirla d'acqua. La madre è stata arrestata per non aver garantito la sicurezza dei bambini e presto sarà processata a Dixon. Giovedì 11 Luglio 2019, 16:18

