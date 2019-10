Fight club nella casa di riposo: anziani maltrattati e «costretti a lottare tra loro»

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 16:14

Hannoella casa di riposo in cui lavoravano e. Tre donne sono accusate di violenza suglidopo aver costretto gli ospiti della casa di riposo aI fatti sono avvenuti nella casa di cura Danby House, nella città di Winston-Salem, North Carolina, Stati Uniti.Pare che diverse dipendenti fossero coinvolte, ma tre in particolare avrebbero organizzato uno scontro tra due donne di 70 anni. Marylin Latish McKey (32 anni), Tonacia Yvonne Tyson (20) e Teneshia Deshawn Jordan (26). Sono stati accusate di aver maltrattato delle persone disabili, visto che molti degli ospiti della struttura erano anche affetti da demenza. Le donne dovranno rispondere delle accuse di violenza sugli anziani e maltrattamenti.Ad incastrarle sono stete le testimonianze dei vecchietti ospiti della struttura che hanno raccontato di aver subito terribili violenze e sevizie. Gli amministratori della struttura, come riporta anche il Daily Mail, hanno licenziato le donne e hanno intenzione di collaborare con le indagini delle autorità.