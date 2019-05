Il fidanzato la scopre mentre parla con un altro e le strappa la lingua a mani nude: le immagini choc

Venerdì 24 Maggio 2019, 21:55

«Se i poliziotti non fossero arrivati in tempo credo che mi avrebbe ucciso»: sono le parole drammatiche di una giovane mamma di 27 anni,, che ricorda sulle pagine del Mirror l'aggressione subita dal. Il 28enneha provato a strapparle la lingua a mani nude e a prenderla a morsi solo perché l'aveva vista mentre parlava con un altro uomo. È accaduto nello Stato dell'Indiana, neglinel 2017.La donna ne uscì con un’emorragia cerebrale, segni di morsi su tutto il corpo, uno squarcio sulla fronte e la lingua parzialmente strappata. Cameron è stato arrestato e condannato a sei anni di carcere. «Sono così felice che ora sia dietro le sbarre e incapace di far del male ad altre persone», ha aggiunto la donna, che non avrebbe mai immaginato una reazione simile da parte del suo compagno di allora.a una festa a casa di amici ed era nato l'amore. La storia sembrava andare a gonfie vele. «Era bellissimo e alto, mi sono invaghita subito e poi la prima sera si è comportato da vero gentleman: avevo bevuto troppo e mi ha messa a letto». Dopo un invito suavevano cominciato a frequentarsi: «Abbiamo iniziato a uscire insieme e mi riempiva di attenzioni… Mi portava sempre fuori a cena».la sua gelosia è diventata insostenibile. «L’ho lasciato, ma Ryan ha minacciato di uccidere il mio cane, perciò sono tornata sui miei passi. Da fuori sembravamo una coppia perfetta e felice ma la verità era che io ero terrorizzata». Non poteva uscire con i suoi amici perché le sue reazioni erano imprevedibili. A due matrimoni diversi lui le ha sferrato un pugno nello stomaco e ha tentato di soffocarla., ha abbandonato la festa e l'ha aspettata a casa. Una volta faccia a faccia ha urlato ai suoi amici: «Puoi fare sesso con Carleigh, se vuoi» e poi l'ha aggredita. «Prima mi ha strangolato poi ha preso la lingua e l’ha strappata, c’era sangue ovunque». Oggi lui è in carcere e lei ha ritrovato la serenità: «Sono fidanzata con l’uomo dei miei sogni,, 29 anni, un pittore industriale, e abbiamo una figlia bellissima di 11 mesi, Harper.