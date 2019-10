Va dalla fidanzata per andare al cinema, il padre di lei spara dalla finestra: morto a 20 anni

Venerdì 25 Ottobre 2019, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe dovuta, ma il padre ha sparato al giovane che ha bussato alla porta. Manuel Quezada haAlbert Thomas, 20 anni, e suo cugino Dajon Ross, 21 anni, che erano andati a prendere in auto la ragazza nella sua casa di Owasso, in Oklahoma.Doveva essere un'uscita tra amici, non c'era nulla di male, ma il padre della giovane sarebbe andato su tutte le furie, come riporta anche il Daily Mail . Non si sa cosa possa aver scatenato la sua ira ma, vedendo i ragazzi sulla porta di casa, ha imbracciato il fucile e ha fatto fuoco. Non sono chiari molti altri dettagli della storia, si pensa che il giovane avesse avuto degli screzi con il padre della ragazza e con il resto della famiglia, tanto che anche la madre è finita in carcere.Ora gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul caso, per ora si conosce solo la dinamica dei fatti: Thomas sarebbe stato ucciso da un colpo di fucile mentre era sul vialetto di casa, mentre Ross sarebbe stato raggiunto da un secondo proiettile mentre era seduto nel sedile posteriore della vettura.