«Il mio fidanzato ha 100 erezioni al giorno», lei (stanca) vuole una tregua e va a vivere da sola

Il fidanzato ha 100 erezioni al giorno e la sua vita sessuale sta diventando stancante. Vikki Brown, 31 anni, e Lucas Martins, 39 anni, si sono conosciuti per caso, in fila al supermercato a Londra, e da quel momento tra i due è inziata una relazione appassionata, forse troppo.

Instancabile amante

La donna ha raccontato che il suo partner, come riporta Metro.co.uk, ha fino a 100 erezioni al giorno e che è un instancabile amante. La passione può travolgerli in qualunque momento della giornata e in qualunque luogo, anche in pubblico, e sebbene sia eccitante, allo stesso tempo inizia a diventare anche stancante. Lucas è anche andato da un esperto per capire se fosse un problema, ma il medico ha detto che sta bene e che è solo molto passionale.

Tregua

La coppia, che sta molto bene insieme, vive per ora separatamente, perché Vikki ha confessato di avere bisogno di una tregua dalla passione del compagno.

I due si sono conosciuti al supermercato durante il lockdown, dopo la fine delle restrizioni hanno iniziato ad uscire insieme e si sono innamorati.

Sebbene l'intesa sessuale sia delle migliori la donna ammette di essere stanca e si chiede se anche altre coppia stiano vivendo quello che vivono loro.

