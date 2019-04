Fidanzata si ingelosisce dopo il menage a trois e dà fuoco alla casa del compagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnon la soddisfa così dàTasia Young, 33 anni, ha confessato di aver appiccato lei l'incendio che si è diffuso in due appartamenti e ha costretto ad evacuare sette persone a Woodbury, nel New Jersey, spiegando di essersia dopo il rapporto a tre avuto con il compagno e un'altra donna.Secondo quanto riporta Metro , la coppia avrebbe deciso di avere un menage a trois con un'altra persona per ravvivare la passione nel loro rapporto. Tutto sembrava essere andato per il meglio, fino a quando il compagno non ha chiamato un taxi per far tornare a casa la 33enne lasciando però che l'altra donna restasse in con lui. Un vero affonto per Young che è andata su tutte le furie per la gelosia e ha dato alle fiamme la casa del compagno.La donna ha spiegato alla polizia che il rapporto a tre lo aveva fatto per compiacere il compagno, ma il suo gesto l'ha ferita profondamente. Così, dopo essere uscita di casa, si è procurata del liquido infiammabile e dalla porta d'ingresso ha lasciato che le fiamme divampassero. La Young ora è stata accusata di incendio doloso e le persone evacuate saranno ospitate in alcuni centri della Croce Rossa.