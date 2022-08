Feto affetto da acrania, le viene negato l'aborto: «Porto questo bambino in grembo solo per seppellirlo»

Il feto ha una grave malformazione e nessuna possibilità di sopravvivenza alla nascita, ma le viene negato l'aborto. Nancy Davis, una donna della Louisiana si è vista negare il diritto di abortire nonostante le fosse stato vivamente consigliato dai suoi medici dopo aver riscontrato una grave malformazione del suo feto di poche settimane.

Leggi anche > «I gatti sono animali pericolosi, specie invasiva», l'Accademia polacca delle scienze fa scattare le restrizioni: ecco perché

Leggi anche > Gemelli nascono con la carnagione diversa, la mamma: «La gente mi chiede se siano entrambi figli miei»

Il bimbo che aspetta la donna, che si trova alla 14esima settimana di gravidanza, soffre di acrania, ossia la mancanza del cranio, che non gli permetterà di sopravvivere se non per qualche giorno dopo il parto.

Purtroppo quello che porta in grembo è un bambino che non potrà mai sopravvivere, ma nonostante l'evidenza scientifica, facilmente dimostrabile con un'ecografia, i medici non possono procedere con l'interruzione della gravidanza a causa della legge che la vieta se non in caso di pericolo di vita per la donna.

«Porto questo bambino in grembo solo per seppellirlo»

«Porto questo bambino in grembo solo per seppellirlo», ha raccontato Nancy alla stampa locale distrutta dal dolore. Far crescere dentro di sé una vita, sapendo di vederla morta è una violenza psicologica molto forte per la donna.

Gli avvocati hanno denunciato: «L'orribile posizione crudele in cui lo stato della Louisiana ha posto la donna lasciandole solo due scelte: portare avanti la gravidanza fino all'inevitabile morte del feto o viaggiare in un altro Stato per ottenere l'interruzione della gravidanza che aveva così dolorosamente deciso». Nancy ha scelto la seconda opzione.

Le polemiche

Non sono mancate le polemiche in merito alla triste vicenda, una di queste supportata da uno dei legali della donna che ha affermato: «Indipendentemente da ciò che affermano i legislatori della Louisiana, la legge sta avendo l'effetto previsto, costringendo i medici a rifiutarsi di eseguire aborti anche quando sono necessari dal punto di vista medico per paura di perdere le loro licenze o di dover affrontare accuse penali».

Ragazzino travolto e ucciso da un'auto mentre chiacchiera con gli amici sul ciglio della strada https://t.co/g2G0TO2ATg — Leggo (@leggoit) August 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Agosto 2022, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA