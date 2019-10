Errol Spence Jr si ribalta con la Ferrari: il pugile campione del mondo è in gravi condizioni

Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, pugile campione del mondo dei pesi welter,. Il boxer, sbalzando fuori dall'abitacolo, durante la notte di giovedì vicino al centro di Dallas. La polizia ha descritto l'uomo al volante solo come un personaggio "di alto profilo", ma fonti hanno riferito alla CBS 11 che la vittima dell'incidente fosse proprio Errol Spence Jr.Soprannominato "The Truth", è detentore del titolo mondiale IBF dei pesi welter dal 2017. Il 29enne considerato un fenomeno della boxe, che detiene un record di 26-0 e due titoli mondiali welter, ha fatto il suo debutto professionale nel novembre 2012. Ha gareggiato alle Olimpiadi di quell'anno, ma ha perso contro il russo Andrey Zamkovoy.La polizia ha detto che la Ferrari stava procedendo lungo la South Riverfront Boulevard intorno alle 3 del mattino e si sarebbe ribaltata più volte. Errol Spence Jr non indossava la cintura di sicurezza e sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Portato in ospedale in gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita