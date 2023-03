Kenan Sofuoglu fa guidare la sua Ferrari al figlioletto di 3 anni, il video virale divide il web

Il video condiviso sui social network da Kenan Sofuoglu sta facendo il giro del web. L'ex pilota turco e adesso politico era un asso delle due ruote, ma in famiglia sembra proprio che nessuno seguirà le sue orme. Non per quanto riguarda la velocità, ma per il numero di ruote sotto ai bolidi guidati. Il figlio Zayn di soli 3 anni, infatti, sembra essere un vero e proprio appassionato di auto da corsa.

Guida una Ferrari

Il figlio dell'ex pilota, infatti, era già stato visto alla guida, a soli 3 anni, di una Honda Goldwing. Un'auto con 1.800 di cilindrata che non lo ha minimamente impaurito. E, infatti, le auto da corsa provate dal bambino sono diventate sempre più potenti e veloci. Proprio come l'ultimo video caricato sui social network che lo vede a bordo di un Ferrari SF90 da mille cavalli.

Il video virale

Nell'ultimo filmato pubblicato su Instagram, si vede il piccolo pilota mentre guida, in pista, la nota auto del cavallino rampante, di proprietà del papà. Per arrivare al volante Zayn è seduto su un seggiolone e sono state installate delle prolunghe per arrivare al pedale dell'acceleratore e del freno. Ma non sembra proprio sfigurare alla guida del bolide e, così, il video è diventato subito virale sui social. Un filmato, però, che divide gli utenti del web.

Le critiche

Il video a bordo della Ferrari è stato criticato molto sui social proprio per la pericolosità del gesto. Il padre di Zayn è stato anche messo sotto accusa per aver messo il figlio in evidente pericolo. In molti, infatti, considerano «folle» affidare un bolide di quella portata nelle mani di un bambino. Ma c'è anche chi difende l'ex pilota che vuole trasmettere la sua passione per i motori al figlioletto, un vero e proprio figlio d'arte.

Figlio d'arte

Come si può notare dalle immagini, Zayn è ampiamente a suo agio alla guida della Ferrari: tutto appare alla sua portata. Anche perché il piccolo ha già un'esperienza invidiabile, visto che sulla sua pagina Instagram abbondano i video che lo vedono guidare di tutto: dai kart sulla neve alle moto, fino ai quad che il piccolo mette senza difficoltà su due ruote. Ovviamente ci sono anche automobili talmente grandi che ci si chiede come faccia a vedere oltre il volante. Sicuramente una certa predisposizione c'è e pure i mezzi (tutt'altro che economici) per coltivarla. Che sia un futuro campione in erba?

