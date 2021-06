Ferrari 599 Alonso Edition: uno dei 40 esemplari finisce distrutto in un incidente

Una rarissima auto della Ferrari è andata praticamente distrutta dopo un brutto incidente stradale avvenuto in Germania. Si tratta di un esemplare di Ferrari 599 GTB 60F1, prodotta in soli 40 esemplari nel 2011 per celebrare 60 anni di vittorie del Cavallino in Formula 1: nata dopo il trionfo di Fernando Alonso a Silverstone, fu chiamata per questo Ferrari 599 GTB Alonso Edition.

Ma uno dei 40 esemplari di questa rarissima auto è stato coinvolto in un incidente dai contorni ancora non noti. Una pagina Instagram, muc.collector, ha postato la foto della Ferrari gravemente danneggiata: non si conoscono i dettagli, ma dall’immagine pare che lo schianto sia avvenuto su una strada bagnata per via della pioggia. La parte anteriore risulta quasi distrutta, così come parte del lato passeggero. Un vero peccato per una vettura lussuosa quanto stupenda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 18:43

