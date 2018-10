Ferrari, la 512 BB all'asta da Sotheby's: si parte da 450mila euro

Morgan sarà il quarto giudice di X Factor 12 al posto di Asia Argento

Si parte da 450mila euro. Chi offre di più per l'abbagliante Ferrari in oro, unica nel suo genere, che mercoledì 17 ottobre verrà offerta all'asta come fiore all'occhiello di The Midas Touch, la prima asta di Sotheby's interamente dedicata all'oro? Per conquistare questo gioiello su quattro ruote bisognerà sicuramente sborsare una cifra superiore al milione, anche di più. Completamente restaurata e arricchita con interni in pelle marrone testa di moro, la Ferrari 512 BB del 1977 fu venduta dalla Maranello Piemont Srl di Milano, quindi consegnata ad una società di Torino. Dal 1977 è rimasta in Italia, in tre collezioni private. È l'unica di quattro esemplari ad essere uscita dalla catena di produzione con interni in pelle marrone testa di moro.L'effetto finale della combinazione cromatica unica di oro fuori e pelle marrone dentro è sbalorditivo e rappresenta la quintessenza di quel periodo produttivo riguardo ai bolidi di lusso. «L'auto ha avuto un restauro perfetto e forse è una delle più desiderabili Berlinette Boxer disponibili sul mercato - dice Constantine Frangos, responsabile dell'asta londinese -. Questa Ferrari racchiude in se il lusso e la stravaganza spesso connessi all'oro e siamo felici di avere un pezzo unico nella nostra prima asta dedicata all'oro».La prima asta online e dal vivo interamente dedicata all'oro racconterà quindi la storia del metallo prezioso attraverso le arti e le epoche. Simbolo di potere e prestigio nei secoli e tra i continenti, l'oro è stato forgiato per rappresentare il divino e il sacro: non a caso, oltre alla Ferrari d'oro, il catalogo comprende anche una sedia appartenuta a Napoleone oltre il busto in oro massiccio di Kate Moss realizzato da Marc Quinn.riproduzione riservata ®