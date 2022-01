Fermano un'auto per un controllo, due poliziotti di 29 e 24 anni uccisi a colpi di arma da fuoco in Germania: killer in fuga

Due giovani poliziotti sono stati uccisi durante un banale controllo di viabilità. Le due vittime sono un agente di 29 anni e una collega di 24. Ora è caccia ai due killer, fuggiti dopo l'omicidio: uno di loro è sicuramente armato e potrebbe esserlo anche l'altro.

È accaduto a Kusel, nel Sud-Ovest della Germania, alle 4.30 di oggi. Lo ha reso noto un portavoce della polizia della vicina città di Kaiserslautern. Le vittime, un poliziotto di 29 anni e una poliziotta di 24, sono riusciti ad avvisare via radio la centrale spiegando di essere stati feriti, ma quando i rinforzi sono arrivati sulla scena della sparatoria per gli agenti non c'era più nulla da fare. La polizia è sulle tracce degli aggressori, uno dei quali è sicuramente armato, e ha invitato tutti gli automobilisti a non dare passaggi a chi dovesse fare l'autostop.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 10:27

