Femen: morta suicida Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo femminista

Da anni si batteva per i, ma di tante battaglie non è riuscita a vincere quella più dura e importante: quella per se stessa. L'attivista ucraina,, cofondatrice ed ex componente del gruppo, è stata ritrovatanel suo appartamento, a Parigi.Ad annunciarlo alla stampa francese è la leader dell'organizzazione femminista, Inna Chevtchenko. «Oksana - ha detto - è stata ritrovata ieri nel suo appartamento a Parigi. Si è suicidata». Oksana Chatchko aveva 31 anni. Anna Goutsol, ha confermato la morte sulla sua pagina Facebook, restando prudente sulle cause della scomparsa. «La più coraggiosa(...) Oksana Chatchko ci ha lasciati. Con i suoi cari e la famiglia, siamo in lutto e attendiamo la versione ufficiale della polizia. Per il momento, ciò che sappiamo, è che (?) il corpo di Oksana è stato ritrovato nel suo appartamento a Parigi. Secondo i suoi amici, ha lasciato una lettera suicida».Pare che la donna abbia lasciato un biglietto d'addio prima di farla finita. Dal 2013 si trovava in esilio in Francia, dopo aver lasciato il gruppo di attiviste per dedicarsi alla vita d'artista.