Valencia, 31enne trovato morto: Federico è stato ucciso

Un 31enne di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, è stato trovato morto giovedì a Valencia, su un marciapiede del quartiere Plaza San Juan de Dios, zona assai degradata e frequentata da spacciatori. Si chiamava Federico Occhipinti.

Leggi anche > Uccide il convivente a coltellate a Trapani, la donna aveva annunciato l'omicidio su Facebook: «Perdonatemi»

Sul suo corpo lesioni che sarebbero compatibili con una morte violenta. La polizia spagnola e i rilievi del medico legale ritengono che possa trattarsi di una aggressione: Occhipinti ha lesioni alla nuca e ai fianchi. È stata disposta l'autopsia.

Il 31enne si era trasferito da alcuni anni in Spagna. In estate era tornato a Cairo anche per cercare lavoro, poi aveva deciso di tornare a Valencia. La famiglia è in contatto con l'ambasciata mentre il fratello Sergio ha preso un aereo per raggiungere la città spagnola.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA