La 'fatfluencer' mangia cibo spazzatura e posta i video: «Orgogliosa di essere grassa. Gli insulti? Guardate le Kardashian»

di Cecilia Legardi

Georgy Thomson è una ragazza che sta raccogliendo sempre più follower su TikTok grazie ai video in cui mangia cibo-spazzatura: si definisce, infatti, una fatfluencer. Dare il cattivo esempio non le interessa: «Ci sono già abbastanza contenuti su diete e dimagrimento», dice lei. Ecco la sua storia.

Il fenomeno dei fatfluencers

Malgrado sovrappeso ed obesità siano fattori seriamente compromettenti per la salute, sui social media trovano spazio tanti profili di fatfluencers: influencers che si mostrano mentre mangiano i loro piatti preferiti (spesso composti da cibo-spazzatura) non curandosi della loro taglia. E' il caso di Georgy Thomson, una donna di 31 anni di Rossendale (Inghilterra), che ama condividere su TikTok video di se stessa mentre si abbuffa e che oggi conta oltre 7,5 mila follower.

Georgy ha spiegato a The Sun cosa prova quando rende partecipe il pubblico alla sua cena e ai suoi snack: «Mettendo i miei gamberoni sale e pepe alla luce della fotocamera del mio telefono, un senso di libertà mi travolge. Dopo una vita passata a sentirmi a disagio a mangiare in pubblico, condivido con orgoglio il contenuto del mio takeaway cinese sui social media. L'esperienza è deliziosa quanto il cibo. Due anni fa, rivelare online cosa avevo mangiato a cena sarebbe stato impensabile. Quando sei in carne, gli sconosciuti ti giudicano per un semplice dolcetto come un piatto da asporto o una barretta di cioccolato. Ma quando mi sono iscritta a TikTok un paio di anni fa, ho iniziato a vedere creatori di contenuti che mi somigliavano e ne sono rimasta incuriosita». Questa 31enne, infatti, non è l'unica a pubblicare video di sè mentre consuma il sandwich del fast food o le lasagne della nonna: lo hanno fatto anche Becki Jones, Lea Charlotte e Charly Anne Collard, ottenendo migliaia di visualizzazioni. Il loro è un modo un po' diverso di creare contenuti "What I eat in a day", ovvero "cosa mangio in un giorno", nati principalmente dalle modelle delle passerelle che volevano condividere i segreti della loro dieta per restare in forma.

I commenti di disprezzo fanno aumentare la sua fama

In realtà, Georgy Thompson aveva aperto un accout su TikTok per pubblicare le foto dei suoi viaggi e qualcosa sulla moda, nell'intento di aiutare altre persone in sovrappeso ad accettare il loro corpo. Ma quando ha girato una clip con del cibo cinese ha ottenuto subito 47mila visualizzazioni, ovvero 45 mila in più del solito. Così ha continuato su questa strada, attirando tanti commenti positivi ma anche molte reazioni negative: alcuni utenti la hanno etichettata come «disgustosa».

Alla 31enne, però, non interessano le loro opinioni, anzi, sa benissimo che più utenti interagiscono - seppur con insulti - più lei guadagnerà follower e popolarità.

«Se pubblico un video in cui mangio un'insalata, ottengo al massimo 5.000 visualizzazioni. Sono più o meno 80.000, invece, se mangio kebab e hamburger - racconta ancora Georgy - Sono orgogliosa di essere una ragazza grassa. Inoltre perderei molto del mio pubblico se dimagrissi troppo. Anche se la gente dice che è disgustoso, adoro l'attenzione che attira. A tutti i critici che dicono che sto promuovendo cibo spazzatura per i clic io rispondo: "fatti gli affari tuoi". È il mio corpo, è la mia vita. Se vuoi mangiare avocado sul pane tostato, lo fai. Ma io mangerò quello che voglio. Ci sono abbastanza persone magre là fuori che incoraggiano a mangiare poco. Voglio mostrare alle ragazze grasse che possiamo mangiare ciò che ci piace e abbracciare il nostro corpo. Sto cercando di bilanciare i continui post sulla dieta che vengono inculcati alle giovani e quelli proposti dalle Kardashians che promuovono la cosiddetta "perfezione"».

La Thomson sa anche che l'obesità rappresenta un enorme rischio: «So che la scienza ha dimostrato collegamenti tra l'obesità e condizioni come il cancro e il diabete. Ma per me c'è un equilibrio. Non mi abbuffo ad ogni singolo pasto, solo quando creo video». Al momento questa fatfluencer è riuscita a guadagnare solo poche centinaia di sterline su TikTok, ma si è posta degli obiettivi per riuscire a farlo diventare un vero lavoro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA