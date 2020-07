Fase 3, il Regno Unito riapre: dal 10 luglio niente quarantena per chi viene dall'Italia

Il, non più da lunedì 6 luglio come anticipato inizialmente dai media ma da: saranno oltre 50 i Paesi da cui si potrà atterrare negli aeroporti britannici e viceversa,, secondo quanto formalizzato oggi dal governo guidato da Boris Johnson. Per una lunga lista di nazioni non ci sarà più dunque la quarantena obbligatoria di 14 giorni imposta dall'8 giugno a chiunque arrivi o rientri nel Regno Unito.La lista degli Stati «a basso rischio», ha detto il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, include conaltri Paesi ad alto flusso turistico incrociato,, ma ad oggi. La lista completa dei Paesi per i quali sarà abolita la quarantena dovrebbe essere resa nota a breve, intorno a ora di pranzo, scrivono i media britannici.Al momento l'abolizione vale solo per gli arrivi in Inghilterra, dove peraltro si concentra la stragrande parte dei collegamenti diretti dall'estero; mentre i governi locali di Scozia e Galles, forti dei poteri della devolution, si son riservati d'allinearsi nei prossimi giorni e l'Irlanda del Nord ha chiarito di voler mantenere per ora la quarantena per tutti, salvo l'Irlanda. In parallelo Londra - che da domani riapre pub, bar e ristoranti - allenta le raccomandazioni sui viaggi verso Paesi come l'Italia, sconsigliati a inizio pandemia «se non essenziali».