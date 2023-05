Spagna, l'agenzia sanitaria ritira due farmaci per la dieta: «Rischio infarto e ictus». Contengono principio attivo del viagra

di Redazione web

In Spagna due farmaci usati nelle diete sono stati ritirati dal mercato, perché contenevano il principio attivo del viagra, non segnalato però nell'etichetta. La Aemps (Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari) ha trovato nei due prodotti il sedanfil, utilizzato in medicina come stimolatore sessuale.

Iliad down, problemi in tutta Italia: malfunzionamenti da Roma a Milano, Torino e Bari

Drogò una coppia e stuprò la moglie: sconto di pena in appello. L'ira delle vittime: «Poi parlano di violenza sulle donne»

Quali sono i due prodotti

I due prodotti ritirati dal mercato sono il Mero Macho e Mero Macho Premium. In entrambi è stata trovata la molecola di sildenafil, comunemente usato per trattare l'impotenza sessuale, riporta El Diario. Negli integratori alimentari l'utilizzo di questa molecola è illegale, dal momento che nell'Ue questi ultimi non sono soggetti ad analisi specifiche della loro composizione prima della vendita.

Il sedanfil è autorizzato solo nei medicinali, sottoposti a rigidi controlli. Chi li assume inconsapevolmente mette a rischio la propria salute, con patologie quali infarto del miocardio, ictus, grave insufficienza epatica. Inoltre, questa molecola presenta diversi effetti collaterali, in caso di uso combinato con altri farmaci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA