Fao, il cinese Qu Dongyu nuovo direttore generale

Il cinese Qu Dongyu è il nuovo direttore generale della Fao. È stato eletto con 108 voti su 191. Qu, 56 anni, attuale vice ministro per l'Agricoltura e gli affari rurali, succede al brasiliano Jose Graziano da Silva, che era in carica dal 2011.



Qu ha ottenuto la maggioranza assoluta alla prima votazione, staccando di molto la candidata francese Catherine Geslain-Lanéelle, già direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, che ha ottenuto 71 voti, mentre il georgiano Davit Kirvalidze, ex ministro dell'Agricoltura, 12. Oggi «è una data storica, un nuovo trampolino» per l'agricoltura e l'alimentazione nel mondo, ha commentato il nuovo direttore generale della Fao, primo cinese ad assumere questo incarico, assicurando il suo impegno a «essere imparziale e neutrale» e a essere «concreto» nell'azione contro la fame nel mondo. Il mandato di Qu inizierà il prossimo primo agosto, per concludersi tra quattro anni. Domenica 23 Giugno 2019, 16:13

