Va a fare una passeggiata sul bagnasciuga del lago e resta bloccata nel fango, donna salvata da un hovercraft​

È stato necessario un hovercraft per salvare una donna bloccata fino alla cintola nel fango in uno dei luoghi più popolari e conosciuti del Regno Unito - e ora è stato emesso un avviso pubblico di allerta. Il drammatico salvataggio è avvenuto a Marine Lake, nel Merseyside, lunedì scorso con gli ufficiali della guardia costiera di Wirral e del Galles del Nord che si sono precipitati sul posto.

Donna bloccata nel fango del lago

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14, anche se la donna era rimasta bloccata già da un po': imprigionata nel fango, riferisce il Liverpool Echo . Sono stati inviati anche polizia e paramedici. I soccorritori hanno trovato la donna bloccata in un canale di acqua bassa con il fango che la bloccava fino oltre le gambe. L'hovercraft è stato spostato accanto alla donna prima che venissero dispiegati pannelli di fango e materassini per fornire una superficie solida.

I soccorsi sono stati rapidi

L'equipaggio della polizia locale è stato in grado di estrarre rapidamente la donna dal fango e portarla a bordo dell'hovercraft. La donna è stata poi soccorsa, sotto shock e gli effetti del fango freddo, ma non aveva bisogno di cure urgenti.

Alla donna sono state fornite molte coperte per tenerla al caldo prima di essere portata a terra sull'hovercraft. È stata quindi affidata alle cure della guardia costiera e del servizio di ambulanza. Il comune ha ora emesso un avviso a chiunque visiti la costa, con il clima caldo che continuerà fino alla prima settimana di giugno.

Il secondo timoniere dell'Hoylake RNLI e il comandante dell'hovercraft Tony Warburton hanno dichiarato: "Il nostro equipaggio ha aiutato la vittima a mettersi in salvo dopo che si è trovata in difficoltà nel fango denso, che è comune alle spiagge di tutta la costa del Merseyside. Con il bel tempo in arrivo, ci aspettiamo che molte più persone si dirigano verso la costa a metà semestre e consigliamo sempre di visitare una spiaggia sorvegliata, controllare le previsioni del tempo e gli orari delle maree e fare attenzione alla segnaletica di sicurezza locale. Se rimani bloccato nel fango, prova a tornare sui tuoi passi per metterti in salvo o distribuisci il tuo peso il più uniformemente possibile. Evita di muoverti, mantieni la calma e scoraggia gli altri dal cercare di aiutare perché potrebbero rimanere bloccati".

