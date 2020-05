I fan dell'Afc Wimbledon, la squadra di calcio di Londra, che aiutano la comunità locale durante la pandemia

I sostenitori dell'AFC Wimbledon, club milita nella Football League One, la terza divisione inglese, stanno fornendo supporto alla comunità locale durante l'epidemia di coronavirus. Un gruppo di sostenitori, molti dei quali facevano parte del Plough Lane Bond, che finora ha raccolto oltre 5 milioni di sterline per i costi del nuovo stadio di Dons, stanno aiutando i bisognosi di Merton.



Stanno collaborando con enti di beneficenza locali come MVSC, Merton Mutual Aid, AFC Wimbledon Foundation, Wimbledon Food Bank, Age UK Merton, SPEAR e molti altri, che aiutano a identificare le persone in difficoltà nella zona di Merton richiedendo donazioni urgenti di cibo, consegnate alla loro porta.



Alla fine della prima settimana i volontari della DLA avevano ritirato e consegnato oltre 100 pacchi alimentari; questo è stato aumentato a 250 lo scorso fine settimana. Ora stanno puntando ad arrivare a 500 nel prossimo weekend.



Hanno elaborato un piano d'azione per aiutare le persone e le famiglie che sono state lasciate bloccate in isolamento da coronavirus. I sostenitori, che possono essere trovati su Twitter dal profilo @DonsLocalAction, hanno lanciato un appello pubblico urgente per cibo e prodotti per la pulizia che verranno ritirati il sabato in due luoghi di riferimento: il pub Alexandra a Wimbledon e il club sportivo Old Ruts a Merton Park .



Si stanno anche offrendo di fare commissioni, ritirare le prescrizioni, fare la spesa, portare a spasso i cani, dare alle persone sostegno e fornire il maggior aiuto possibile in tutto il distretto.



«Vogliamo che le persone donino cose essenziali come cereali, zuppe, pasta e riso, frutta, cibo in scatola, biscotti, tè, caffè e bevande analcoliche, barrette di cioccolato, snack», ha detto il portavoce Xavier Wiggins. «Siamo solo dei normali tifosi di calcio che vogliono raggiungere persone costrette a casa o semplicemente troppo spaventate per aprire le loro porte». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 10:20

