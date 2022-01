Famiglia reale inglese, più di 13 milioni di sterline in voli privati: «E alla Cop26 parlavano di inquinamento»

Contro l'inquinamento, ma solo a parole. La famiglia reale inglese ha speso più di 13 milioni di sterline di denaro pubblico in voli charter privati ​​e viaggi in elicottero, in meno di un decennio, prima di esporsi alla Cop26 per combattere la crisi climatica. Da un'indagine di The Independent, è stato rilevato che i Royals hanno preso milioni di sterline di viaggi finanziati dai contribuenti, utilizzando voli privati e provocando il controllo degli attivisti ecologici.

Sembra infatti che la regina, il principe Carlo e il principe William hanno inviato messaggi severi ai leader mondiali al vertice di Glasgow sulla minaccia per il pianeta dovuta al cambiamento climatico, con il monarca che li esortava ad agire per «i nostri figli e i figli dei nostri figli».

Alla Cop26 di novembre i reali hanno utilizzato jet privati, che secondo un recente rapporto sono fino a 14 volte più inquinanti rispetto ai voli commerciali. Boris Johnson e il principe Carlo sono stati tra coloro che hanno utilizzato jet privati ​​al vertice.

L' Independent rivela sui dati di viaggio fatti dai Reali che sono stati spesi almeno 13,5 milioni di sterline. l dottor Doug Parr, scienziato capo di Greenpeace UK, ha dichiarato: «Per ogni miglio che percorri, prendere un volo è molte volte più inquinante di altri mezzi di trasporto e un jet privato è molte volte più inquinante di un volo di linea. I veri cambiamenti di cui abbiamo bisogno per risolvere il problema dell'aviazione sono strutturali: rendere le teleconferenze e i viaggi in treno più economici e più facili e determinare i costi per il clima e l'ambiente. Tuttavia, chiunque voglia essere visto come un modello ambientale dovrebbe dare un'occhiata da vicino all'uso del proprio jet privato».

