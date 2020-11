Famiglia distrutta dal covid: muore la mamma 74enne pochi giorni dopo anche i figli di 44 e 42 anni

Una famiglia devastata a causa del covid. Gladys Lewis, 74enne gallese, è deceduta giovedì 29 ottobre al Royal Glamorgan Hospital e pochi giorni dopo sono morti anche i suoi figli, tutti e due positivi al coronavirus. L'unico a non essersi ammalato è il marito della donna David, 81 anni, che però è devastato dopo aver perso i suoi cari in appena 5 giorni e la figlia minore.

Dopo la morte della mamma anche le condizioni di Dean, padre di tre figli di 44 anni, sono peggiorate e l'uomo è morto a casa nel vicino villaggio di Treorchy il giorno successivo. Qualche giorno dopo però la famiglia ha subito un'altra perdita, quella del fratello di Dean, Darren, 42enne affetto da sindrome di Down ricoverato in ospedale a causa del virus. I genitori si erano voluti isolare per tutelare la salute del figlio disabile, ma purtroppo il covid aveva contagiato il 42enne, come riporta anche la stampa locale.

Della famiglia restano il padre 81enne e una sorella, Debbie, di 41 anni distrutta dal dolore. La comunità ha deciso di avviare una raccolta fondi per supportare la famiglia e aiutarla a superare questo momento così difficile. Non solo per la donna e l'anziano ma anche per la vedova di Dean e i suoi bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 16:32

