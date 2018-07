Fame mondiale, venduti nel Regno Unito oltre 10 milioni di salsicce e 50 milioni di lattine di birra

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La partita con laha ridato nuove speranze all'. Sicuramente le ha date ai suoi tifosi, ma molte anche aiIn occasione del match si è registrato undi carne da cuocere alla griglia e di birra.Le catene di supermercato più famose si sono organizzate per l'occasione con un pieno di salsicce e altre carni che solitamente accompagnano la visione di una partita tra amici. Lo spirito goliardico delle partite si condivide anche a cena, tanto che per il weekend sono state vendute 10 milioni di salsicce, 5 di hamburger e oltre 50 milioni di lattine di birra. Tesco, Asda e altre importanti catene di supermercati del Regno Unito non si sono fatte trovare impreparate, come riporta anche il Telegraph Non solo per le abitazioni private. Il grande boom dei rifornimenti è dovuto anche al fatto che numerosi pub hanno organizzato serate in occasione dell'evento, offrendo grandi quantità di carne, ma soprattutto di birra. Una partita che non ha risparmiato l'interesse di nessuno, al punto che la chiesa anglosassone ha divulgato un comunicato in cui ha chiesto a tutti i fedeli, in occasioni di funzioni religiose, di tenere i telefoni spenti durante la partita all'interno dei luoghi di culto.