Falcia il giardino con i calzoni corti, Nathan rischia di perdere una gamba per un'erba urticante

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Falcia l'ma subito dopo si senteal punto da chiedere ai medici di tagliargli la gamba. Un papà inglese di 32 anni, Nathan Davies, è stato costretto a sottoporsi a diversidopo che alcunecausate da una pianta si sonoL'uomo aveva tagliato l'erba del suo giardino a pantaloni corti, un errore che ha pagato caro, visto che tra le erbacce ce n'era una particolarmente urticante che gli ha causato delle bolle molto grandi. Dopo pochi giorni la situazione è peggiorata: «Sembravano ustioni. Ho cercato di non mostrarlo, perché a casa ho un bambino piccolo. Così ho cercato di far finta di non avere dolore e l’ho coperto con i pantaloni», ha spiegato al Sun, ma trascurandole sono decisamente peggiorate.Dopo qualche altro giorno è andato dal medico che gli ha prescritto degli antibiotici, ma comunque la situazione non sembrava migliorare, così dopo un secondo consulto è stato costretto ad andare in ospedale dove è stato operato con urgenza. La sua pelle era stata letteralmente mangiata da un batterio così i chirurghi hanno dovuto aprire la gamba fino all'osso. «Una parte di me vuole solo tagliare la gamba via dal ginocchio. Non ho mai provato così tanto dolore in vita mia», ha continuato Nathan, « I medici mi hanno detto che se l’infezione si fosse diffusa al polpaccio, avrei potuto perdere i muscoli e avrebbero dovuto amputarmi entrambe le gambe». Ora si trova ancora in ospedale, ma pare che il rischio di amputazione sia scongiurato.