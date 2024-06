«Le faccette dentali mi hanno rovinato la vita e provocato dolore cronico ma nessun dentista riesce a trovare una soluzione»

di Cecilia Legardi

Una donna ha raccontato su TikTok che farsi fare le faccette ai denti è stata una delle esperienze più dolorose che ha provato nella sua vita e le ha rovinato il sorriso e la masticazione. Mette in guardia chi vorrebbe intraprendere lo stesso intervento: «Un'industria di denaro».

Faccette dentali e problemi di masticazione

La ragazza, sul profilo TikTok @wiintrr, racconta la sua disavventura dal dentista: dice che la decisione di applicare delle faccette ai denti presso una clinica di Miami le ha rovinato la vita. E' evidentemente imbarazzata per lo sfogo sul Web, all'inizio della clip, infatti, afferma: «Sono consapevole di quanto sia imbarazzante venie a piangere su Internet». Ma è convinta che raccontare la sua terribile esperienza aiuterà altri utenti.

Poi passa alle cose serie: la rgazza dice di aver speso quasi 80 mila dollari in 24 mesi per risolvere i suoi problemi ai denti, prima di tutto quello della malocclusione. Purtroppo, però, l'aggiunta delle faccette è ora la causa principale di una grave artropatia deformante dell'articolazione temporo-mandibolare (ATM) molto dolorosa. La giovane è seriamente infuriata con il sistema medico americano, tanto che inizia a definirlo «un'industria in cui ruota tutto attorno al denaro», soprattutto quando ha dovuto cercare altri professionisti che risolvessero le nuove problematiche insorte.

La tiktoker è estremamente indignata perché potrebbe dover spendere altri 80 mila dollari ma nessun dentista con cui ha parlato le può garantire una soluzione definitiva. «Perché a nessuno importa delle persone che soffrono di dolore cronico?», chiede alla fine del video, raccontando di essere stata visitata da 10 dentisti, 4 medici specializzati in ATM e di aver parlato del suo forte dolore alle articolazioni al medico di base, che però le ha consigliato uno psicologo, credendo che il suo sia solo un capriccio.

La reazione dei follower

Molti utenti hanno risposto al suo video raccontando eventi simili e le hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un prblema che coinvolge i nervi: «Mi sono fatto estrarre un dente del giudizio 2 anni fa e sto attraversando ESATTAMENTE la stessa cosa. Sono andato da 25 medici diversi e alla fine mi è stata diagnosticata una nevralgia tigeminale dal dentista che ha colpito quel nervo durante l'estrazione».

ATM: di cosa si tratta

L'artropatia temporo-mandibolare è un disturbo doloroso che colpisce l'articolazione tra mandibola e mascella, impedisce la corretta chiusura della bocca e una buona masticazione. Può avere varie cause e si risolve soltanto quando viene ristabilita l'armonia tra muscoli, nervi e articolazioni, in modo che la bocca riprenda a "lavorare" correttamente. Tra le tecniche per rieducare mascella e mandibola c'è quella del rilassamento per i muscoli, bisogna eliminare lo stress e ricorrere all'ortodonzia, se necessario, per allineare il più possibile i denti, così che non causino ulteriori problematiche. Nei casi più gravi, il dentista propone un'artroscopia e un intervento chirurgico locale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 16:47

