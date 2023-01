Fabio, italiano ucciso in Brasile: l'uomo ricercato per l'omicidio si è costituito. È un ufficiale di polizia L'uomo è un ex militare. La soddisfazione della famiglia della vittima





L'ufficiale di polizia accusato dell'omicidio dell'imprenditore di Casale (Alessandria), Fabio Campagnola a Marechal Deodoro (Brasile), si è costituito. Lo rende noto l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, legale della famiglia in Italia, che si occupa del coordinamento e dell'assistenza giudiziaria con il collega in Brasile e con la Farnesina. Imprenditore italiano di 50 anni ucciso in Brasile davanti al suo bar. «Gli ha sparato un ex militare» Italiano ucciso, il ricercato si è costituito Il giudice Fabola Melo Feijão, titolare del Primo tribunale civile e penale di Marechal Deodoro, ha decretato la carcerazione preventiva dell'indagato, a seguito di una richiesta della Polizia civile. Fino ad allora era considerato latitante per il reato di omicidio. «Siamo felici e soddisfatti, adesso aspettiamo la giustizia faccia il proprio corso - sottolinea Falleti -. Seguiremo attentamente l'evoluzione processuale insieme alla collega sul posto». Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 22:28

