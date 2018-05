Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Orchestradel suoper poi poterlo registrate e condividere su. Fatima Khan, 20 anni, ha ammesso di aver complottato per ammazzare il suo fidanzato di due anni, Khalid Safi, di 18 anni, chiedendo a un suo rivale in amore di farlo fuori.Il ragazzo è stato accoltellato lo scorso 1 gennaio 2016 in un quartiere a nord di Londra. Tutta la scena è stata filmata dalla 20enne che non avrebbe nemmeno chiamato i soccorsi nella speranza di immortalare ogni attimo della morte del suo fidanzatino per poter avere poi un boom di like sul social. La ragazza ha condiviso il video aggiungendo: «Questo è quello che succede a chi prova a fregarmi».Secondo quanto riporta il Telegraph, in questi giorni si sta svolgendo il processo alla ragazza. Pare che a scatenare la violenta reazione della 20enne sarebbe stato un gesto del ragazzo: ingenuamente le ha lanciato dalla finestra un regalo facendo così scoprire alla famiglia di lei la relazione e causandole problemi. La vendetta della ragazza però è stata orribile. Ha progettato di chiamare un ragazzo che sapeva avea un debole per lei e lo ha convinto a picchiare a morte l'ex, che è stato ucciso con diversi colpi di cacciavite.