Fa ubriacare tre amici, li uccide e poi li mangia insieme ai loro gatti e al cane: arrestato

Uccide la ex e poi le mangia il cuore e il cervello: i due si erano lasciati da poco

Giovedì 31 Ottobre 2019, 22:28

Fa, poi. Un 51enne russo è stato arrestato dalla polizia nella regione di Arkhangelsk, dopo essere stato accusato di omicidio e cannibalismo. L'uomo, infatti, avrebbe fatto ubriacare tre suoi conoscenti fino a stordirli, poi li ha uccisi, ne ha mangiato i resti, insieme a quelli de si è trasferito in casa loro.Una storia surreale che risale al 2016 ma che solo in questi giorni è venuta alla luce nella sua interezza. Il 51enne aveva calcolato diversi fattori: due delle vittime non avevano parenti rintracciabili, così nessuno ne ha denunciato la scomparsa, del terzo aveva fatto credere che si fosse trasferito in un'altra città lasciandogli in custodia la casa. I familiari di quest'ultimo però non gli hanno creduto e hanno sporto denuncia attivando così le indagini.vicino a un fiume e a un lago nei pressi di Arkhangelsk. Le loro ossa erano insieme a quelle degli animali e sono stati necessari diversi test per risalire all'identità di tutte le vittime viste le condizioni dei cadaveri, come riporta anche il Daily Mail . Il 51enne è stato arrestato e, pare che avesse l'abitudine di mangiare regolarmente cani e gatti.