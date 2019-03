Fa sesso con il gatto sotto la doccia ma resta incastrato, 40enne in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fama restaMichael Navage, 40 anni dell'Arizona, è stato arrestato dopo che la polizia è stata chiamata nel suo appartamento a causa di rumori molesti. I vicini di casa dell'uomo hanno chiamato le autorità sentento dei, così gli agenti sono intervenuti.Secondo quanto riporta il Daily Mail, i vicini hanno parlato di un gatto che sembrava ferito, che miagolava in modo incessante. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento hanno trovato il 40enne dentro la doccia che faceva sesso con il suo gatto, ma era rimasto incastrato. Il povero animale, che non riusciva a liberarsi dalla presa del padrone si lamentava agonizzante, così gli agenti hanno proceduto a chiamare un veterinario.Il medico ha diagnosticato una lacerazione dell'ano: il pene dell'umano aveva causato nell'animale gravi danni anche de la bestiola se la caverà con qualche medicazione. Navage invece è finito in carcere per abusi sugli animali. L'uomo ha provato a giustificarsi dicendo aver provato ad asciugare il gatto con un telo e negando le violenze, ma i test sull'animale hanno mostrato pregresse fratture costali e lesioni compatibili con gli abusi sessuali.