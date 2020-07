Fa fumare una sigaretta alla nipotina di 3 anni, poi ride: arrestato lo zio. Il video choc sui social

Fa, il video finisce sui social e lui viene arrestato: accade indove ha fatto il giro dei social un filmato,, che vede una bambina molto piccola seduta su un tavolo con un uomo, lo zio, che le mette una sigaretta in bocca, la accende e ride compiaciuto.Le immagini vengono dalla provincia di Mardin, nel sud-est della Turchia: la scena ha suscitato un'ondata di indignazione collettiva, spingendo molti utenti a segnalare l'episodio. Denunciato dai servizi sociali, l'uomo, identificato come Mehmet Kizilcinar, è stato arrestato dalla polizia locale. Secondo quanto riporta la Cnn turca, il video incriminato sarebbe stato emulato anche in un'altra diretta video sui social.