Ex viceministro uccise il figlio a coltellate: «Temevo potesse fare del male a qualcuno»

Un ex viceministro giapponese,, ha massacrato a«per paura che facesse male a qualcuno», in un gesto che sarebbe stato provocato dallo choc per l'accoltellamento della scorsa settimana a Kawasaki, a sud di Tokyo, episodio che aveva profondamente scosso tutta la nazione. Kumazawa, viceministro dell'Agricoltura tra il 2001 e il 2002 e poi ambasciatore giapponese nella Repubblica Ceca, è stato arrestato dalla polizia: avevaIn base alla ricostruzione degli inquirenti, il figlio dell'ex ministro era tornato a vivere a casa dei genitori dopo un periodo di 10 anni, e nel giorno dell'omicidio aveva avuto un alterco col padre per via di un evento sportivo che si stava svolgendo in una scuola elementare del quartiere, giudicato troppo rumoroso. L'ex diplomatico ha riferito agli investigatori che il figlio tendeva ad isolarsi completamente dalla società, e manifestava un comportamento violento verso i genitori. Lo stesso ex ministro avrebbe scritto una lettera per spiegare le sue intenzioni prima di compiere il gesto estremo.La polizia sospetta che Kumazawa fosse preoccupato che il figlio potesse reagire in modo pericoloso, diventando una minaccia per il vicinato. I residenti del palazzo, interpellati dalla polizia, hanno riferito di non sapere della presenza di una terza persona, oltre alla coppia. Durante l'accoltellamento dello scorso martedì mattina, a Kawasaki, uno squilibrato di 51 anni ha attaccato un gruppo di studentesse di scuola elementare alla fermata dell'autobus, uccidendo una bambina di 11 anni e un uomo di 39, prima di togliersi la vita.