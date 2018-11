Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’ex pugile argentinoè morto in Argentina durante la Festa de la Medialuna, a Pinamar: una tragedia nel Paese per il 56enne, ex campione dei pesi massimi in Sudamerica, che ha perso la vita durante una competizione molto particolare.Melo, da qualche tempo malato di diabete, stava infatti partecipando ad una gara di croissant: una competizione in cui vince chi riesce a mangiare più cornetti in un minuto. Ma, Mario Melo si è accasciato per terra esanime, per poi morire poche ore dopo in ospedale, dove era stato trasportato dopo i primi soccorsi da parte dei paramedici.Non è ancora chiaro se in effetti la morte è dovuta proprio al diabete o per l’ostruzione delle vie respiratorie: l’autopsia, disposta, chiarirà la vicenda. Dopo il ritiro Melo era diventato un allenatore di giovani pugili in Argentina: con la boxe aveva smesso vent’anni fa, nel 1998.